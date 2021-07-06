Лукашенко вимагає закрити Білорусь для транзиту товарів з Німеччини

Глава білоруської держави Олександр Лукашенко вимагає обмежити транзит товарів з Німеччини. Це відповідь на європейські санкції проти правлячого режиму в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА .

За словами Лукашенка, у білоруської сторони є досвід в обмеженні іноземних компаній, зокрема, Skoda і Nivea.

"Ми їм сказали: хлопці, спасибі, до побачення. Перше: на білоруський ринок - ні кроку, друге: через Білорусь - теж ні кроку. Точно так треба вчинити і з німцями. Нехай через Фінляндію в Китай і Росію поставляють свою продукцію. Або через Україну, там хороші дороги, нехай їдуть і поставляють туди", - заявив він.

Він також доручив уряду і Національному банку придивитися до західних компаній, які ведуть бізнес в Білорусі.