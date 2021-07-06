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Лукашенко вимагає закрити Білорусь для транзиту товарів з Німеччини

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Мінськ, Вівторок 06 липня 2021 12:44
Лукашенко вимагає закрити Білорусь для транзиту товарів з Німеччини Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: РБК-Україна

Глава білоруської держави Олександр Лукашенко вимагає обмежити транзит товарів з Німеччини. Це відповідь на європейські санкції проти правлячого режиму в Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

За словами Лукашенка, у білоруської сторони є досвід в обмеженні іноземних компаній, зокрема, Skoda і Nivea.

"Ми їм сказали: хлопці, спасибі, до побачення. Перше: на білоруський ринок - ні кроку, друге: через Білорусь - теж ні кроку. Точно так треба вчинити і з німцями. Нехай через Фінляндію в Китай і Росію поставляють свою продукцію. Або через Україну, там хороші дороги, нехай їдуть і поставляють туди", - заявив він.

Він також доручив уряду і Національному банку придивитися до західних компаній, які ведуть бізнес в Білорусі.

Нагадаємо, раніше Лукашенко доручив закрити кордон з Україною.

Але, як заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, кордон досі відкритий.

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