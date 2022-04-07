Лукашенко потребовал подключить Беларусь к украинско-российским переговорам

"Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего западные страны, там, на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси", - заявил Лукашенко.

Он назвал войну в Украине "за забором", поэтому она якобы серьезно влияет на ситуацию в Беларуси. Лукашенко добавил, что Россия поддерживает инициативу Беларуси.

"Никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может... И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. И в этом ничего плохого нет. Но это будет противоречить замыслу Запада. Но это не значит, что мы должны танцевать под дудку Запада", - считает Лукашенко.

По его словам, славянские народы должны "сесть за стол и договориться на равных".