Лукашенко вимагає підключити Білорусь до українсько-російських переговорів

"Не може бути переговорів без участі Білорусі. Якщо ви нас вплутали в це, перш за все західні країни, там, на цих переговорах, природно, повинна прозвучати позиція Білорусі", - заявив Лукашенко.

Він назвав війну в Україні "за парканом", тому вона нібито серйозно впливає на ситуацію в Білорусі. Лукашенко додав, що Росія підтримує ініціативу Білорусі.

"Ніяких сепаратних за спиною Білорусі домовленостей бути не може... І я абсолютно переконаний і знаю, що Росія таку позицію розуміє. І в цьому нічого поганого немає. Але це буде суперечити задуму Заходу. Але це не означає, що ми повинні танцювати під дудку Заходу", - вважає Лукашенко.

За його словами, слов'янські народи повинні "сісти за стіл і домовитися на рівних".