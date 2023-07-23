Лукашенко пожаловался, что его "начали напрягать "вагнеровцы"
Глава белорусского режима Александр Лукашенко пожаловался российскому диктатору Владимиру Путину на то, что его начали напрягать наемники ЧВК "Вагнера". Они, якобы, "просятся на Запад".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с Путиным 23 июля.
"Нас начали напрягать "вагнеровцы", просятся на Запад. Разрешите нам", - рассказал он.
По словам Лукашенко, якобы они хотят сходить на экскурсию в Варшаву и Жешув.
"Не хотелось их туда передислоцировать. Потому что у них настроения плохие... Но это так, штрих. Мы будем всячески противодействовать этому", - сказал он.
ЧВК "Вагнера" в Беларуси
После неудавшегося бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России и провального "похода на Москву", до которой его наемники не дошли 200 км, Пригожину выдвинули условие, что он должен отправиться в Беларусь. В Таком случае против него будет закрыто уголовное дело. В Беларусь уже прибыли до 10 колон "вагнеровцев". И сам Пригожин уже несколько раз прилетал в Беларусь.
При этом, 20 июля стало известно, что беларусские спецназовцы и наемники ЧВК "Вагнера" проведут совместные учения. В свою очередь, Польша ожидает определенных провокаций со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток.
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