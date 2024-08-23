Лукашенко посилює співпрацю з Китаєм слідом за Путіним: у Мінську пройшла зустріч

До Мінська після Москви завітав прем'єр-міністр Китаю Лі Цян. Після зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Романом Головченком сторони зробили заяву про посилення співпраці в низці секторів, включаючи торгівлю, безпеку, енергетику та фінанси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
В заяві йдеться, що Китай і Білорусь також зміцнять співпрацю в промислових ланцюгах поставок і продовжуватимуть посилювати спрощення торгівлі, щоб зменшити витрати для обох сторін.
Білорусь також має намір поглибити співпрацю з Великою затокою Гуандун-Гонконг-Макао, мегаполісом, який охоплює дев'ять міст, включаючи Гуанчжоу, Шеньчжень і Чжухай, йдеться в заяві, опублікованій МЗС Китаю.
За даними China Daily, Білорусь була однією з перших країн, які відгукнулися на ініціативу Китаю «Один пояс, один шлях», і під час свого візиту до Мінська Лі сказав, що китайсько-білоруські відносини залишаються жвавими протягом останніх 32 років, незважаючи на зміну міжнародного ландшафту.
За даними китайського видання, КНР є другим за величиною торговим партнером Білорусі та її найбільшим торговим партнером в Азії. Торік двостороння торгівля перевищила 8,4 мільярда доларів.
Лі прибув до Білорусі в четвер після завершення свого першого візиту до Росії в якості прем'єр-міністра Китаю.
Нагадаємо, у липні японське агентство Nikkei повідомляло, що китайські компанії експортують високоточні деталі, які використовуються у російській зброї, білоруському оборонному підряднику навіть після того, як він потрапив під санкції через війну проти України.
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