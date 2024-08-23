UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Лукашенко посилює співпрацю з Китаєм слідом за Путіним: у Мінську пройшла зустріч

Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

До Мінська після Москви завітав прем'єр-міністр Китаю Лі Цян. Після зустрічі з прем'єр-міністром Білорусі Романом Головченком сторони зробили заяву про посилення співпраці в низці секторів, включаючи торгівлю, безпеку, енергетику та фінанси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В заяві йдеться, що Китай і Білорусь також зміцнять співпрацю в промислових ланцюгах поставок і продовжуватимуть посилювати спрощення торгівлі, щоб зменшити витрати для обох сторін.

Білорусь також має намір поглибити співпрацю з Великою затокою Гуандун-Гонконг-Макао, мегаполісом, який охоплює дев'ять міст, включаючи Гуанчжоу, Шеньчжень і Чжухай, йдеться в заяві, опублікованій МЗС Китаю.

За даними China Daily, Білорусь була однією з перших країн, які відгукнулися на ініціативу Китаю «Один пояс, один шлях», і під час свого візиту до Мінська Лі сказав, що китайсько-білоруські відносини залишаються жвавими протягом останніх 32 років, незважаючи на зміну міжнародного ландшафту.

За даними китайського видання, КНР є другим за величиною торговим партнером Білорусі та її найбільшим торговим партнером в Азії. Торік двостороння торгівля перевищила 8,4 мільярда доларів.

Лі прибув до Білорусі в четвер після завершення свого першого візиту до Росії в якості прем'єр-міністра Китаю.

Нагадаємо, у липні японське агентство Nikkei повідомляло, що китайські компанії експортують високоточні деталі, які використовуються у російській зброї, білоруському оборонному підряднику навіть після того, як він потрапив під санкції через війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьКитай