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Лукашенко усиливает сотрудничество с Китаем вслед за Путиным: в Минске прошла встреча

Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Минск после Москвы посетил премьер-министр Китая Ли Цян. После встречи с премьер-министром Беларуси Романом Головченко стороны сделали заявление об усилении сотрудничества в ряде секторов, включая торговлю, безопасность, энергетику и финансы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении говорится, что Китай и Беларусь также укрепят сотрудничество в промышленных цепях поставок и будут продолжать усиливать упрощение торговли, чтобы снизить затраты для обеих сторон.

Беларусь также намерена углубить сотрудничество с Большим заливом Гуандун-Гонконг-Макао, мегаполисом, охватывающим девять городов, включая Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чжухай, говорится в заявлении, опубликованном МИД Китая.

По данным China Daily, Беларусь была одной из первых стран, откликнувшихся на инициативу Китая «Один пояс, один путь», и во время своего визита в Минск Ли сказал, что китайско-белорусские отношения остаются оживленными в течение последних 32 лет, несмотря на смену международного ландшафта.

По данным китайского издания, КНР является вторым по величине торговым партнером Беларуси и крупнейшим торговым партнером Беларуси в Азии. В прошлом году двусторонняя торговля превысила 8,4 миллиарда долларов.

Ли прибыл в Беларусь в четверг после завершения своего первого визита в Россию в качестве премьер-министра Китая.

Напомним, в июле японское агентство Nikkei сообщало, что китайские компании экспортируют высокоточные детали, используемые в российском оружии, белорусскому оборонному подрядчику даже после того, как он попал под санкции из-за войны против Украины.

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