Лукашенко доручив створити в Білорусі "народне ополчення"

Про це міністр оборони Віктор Хренін заявив під час спілкування з пресою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал відомства .

Доручення створити "народне ополчення" дав самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко. Очільник Міноборони запевнив, що для виконання завдання ресурсів достатньо – і людей, і озброєння.

"Ми чудово розуміємо, що кількість захисників нашої батьківщини в рази збільшиться. Для нас це вкрай важливо, особливо за нинішньої ситуації, щоб ми змогли продемонструвати, що не треба сунутися, бо відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю", – заявив Хренін.

Напередодні Лукашенко доручив негайно створити оперативне командування на півдні Білорусі. Мотивом до цього є нібито "загроза з боку України".