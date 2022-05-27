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Лукашенко доручив створити в Білорусі "народне ополчення"

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Мінськ, П'ятниця 27 травня 2022 17:03
Лукашенко доручив створити в Білорусі "народне ополчення" Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Керівництво Міністерства оборони Білорусі отримало завдання створити допоміжне військо з добровольців.

Про це міністр оборони Віктор Хренін заявив під час спілкування з пресою, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал відомства.

Доручення створити "народне ополчення" дав самопроголошений лідер Білорусі Лукашенко. Очільник Міноборони запевнив, що для виконання завдання ресурсів достатньо – і людей, і озброєння.

"Ми чудово розуміємо, що кількість захисників нашої батьківщини в рази збільшиться. Для нас це вкрай важливо, особливо за нинішньої ситуації, щоб ми змогли продемонструвати, що не треба сунутися, бо відповідь буде адекватною, якщо хтось прийде на нашу землю", – заявив Хренін.

Напередодні Лукашенко доручив негайно створити оперативне командування на півдні Білорусі. Мотивом до цього є нібито "загроза з боку України".

До слова, в Офісі президента назвали самогубством можливий вступ армії Білорусі на територію України.

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