Лукашенко порадив білорусам звикати до думок про іншого президента

Правління Лукашенка в Білорусі

Лукашенко править Білоруссю вже 30 років. У 2020 році він сфальсифікував результати виборів, щоб залишитись при владі, чим спровокував масові протести, які хоч і були придушені, але спричинили великий відтік молоді в країни Європи.

Наразі цивілізований світ вважає Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі та не визнає його легітимності. Україна в тому числі.

Лукашенко вже не вперше робить подібні заяви про нібито плани залишити владу. У серпні 2021 року диктатор навіть говорив про "дуже швидкий" відхід від президентської посади та обіцяв, що його наступника обере народ.

А вже у січні 2024 року Лукашенко підписав поправки до закону про президента, чим гарантував собі довічну державну охорону та недоторканість у разі завершення президентських повноважень.

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