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Лукашенко порадив білорусам звикати до думок про іншого президента

Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко порадив громадянам Білорусі звикати до думок про іншого президента. Свою пораду він пояснив тим, що ніхто не вічний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське державне видання "СБ. Беларусь сегодня".

"Ви повинні звикати до того, що президент буде інший. Я не кажу, що завтра я вас кину, післязавтра та інше. Але всяке в житті буває. Ви маєте звикати до того, що я не вічний, як і всі ви", - сказав Лукашенко під час спілкування зі співробітниками агропромисловому холдингу в одному з районів Білорусі.

Але, як зазначив Лукашенко, полишаючи владу, він має залишити своєму наступнику "мирну і спокійну країну".

Правління Лукашенка в Білорусі

Лукашенко править Білоруссю вже 30 років. У 2020 році він сфальсифікував результати виборів, щоб залишитись при владі, чим спровокував масові протести, які хоч і були придушені, але спричинили великий відтік молоді в країни Європи.

Наразі цивілізований світ вважає Лукашенка самопроголошеним президентом Білорусі та не визнає його легітимності. Україна в тому числі.

Лукашенко вже не вперше робить подібні заяви про нібито плани залишити владу. У серпні 2021 року диктатор навіть говорив про "дуже швидкий" відхід від президентської посади та обіцяв, що його наступника обере народ.

А вже у січні 2024 року Лукашенко підписав поправки до закону про президента, чим гарантував собі довічну державну охорону та недоторканість у разі завершення президентських повноважень.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь