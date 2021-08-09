Лукашенко пообещал украинцам в Беларуси выдать гражданство до конца года

Александр Лукашенко заявил, что украинцам, проживающим в стране, выдадут гражданство Беларуси. Это произойдет до конца текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова во время прямой линии.
"До конца года все должны получить гражданство. Все. Только выработайте систему, чтобы они могли написать заявление. Я знаю этих людей. Обещаю, до конца года. Все должны до конца года получить гражданство", - сказал он.
Напомним, недавно Александр Лукашенко разрешил лишать гражданства натурализованных белорусов за участие в протестах.
В частности, речь идет об иностранцах, которые получили гражданство Беларуси.