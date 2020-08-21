Лукашенко пообещал разобраться с ситуацией в Беларуси в ближайшие дни

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране не катастрофичная. По его словам, обстановка не такая сложная.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат "Дзержинский", передает "БелТА".

Он также считает, что ситуация в стране очень политизирована.

"В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим", - заявил Лукашенко.

Напомним, белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская рассказала, когда вернется в Беларусь.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Россия окажет всестороннюю помощь по обеспечению безопасности.

Кроме того, украинская сторона усилила охрану границы с Беларусью.