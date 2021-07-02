Лукашенко пообещал предъявить претензии Меркель

Александр Лукашенко заявил о завершении "масштабной антитеррористической операции", проведенной белорусскими спецслужбами. Он пообещал предъвить претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Об этом он заявил во время вручения госнаград, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".
По его словам, в ближайшее время опубликуют подробности о спецоперации.
"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - сказал Лукашенко.
Напомним, вице-канцлер Германии заявил, что режим Лукашенко нужно изолировать на международном уровне.
Отметим, глава МИД Германии говорил, что "тройное нападение" Лукашенко обойдется ему очень дорого.