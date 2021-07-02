UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лукашенко пообещал предъявить претензии Меркель

Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко заявил о завершении "масштабной антитеррористической операции", проведенной белорусскими спецслужбами. Он пообещал предъвить претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Об этом он заявил во время вручения госнаград, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

По его словам, в ближайшее время опубликуют подробности о спецоперации.

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - сказал Лукашенко.

Напомним, вице-канцлер Германии заявил, что режим Лукашенко нужно изолировать на международном уровне.

Отметим, глава МИД Германии говорил, что "тройное нападение" Лукашенко обойдется ему очень дорого.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоАнгела Меркель