Лукашенко помилував 13 осіб, які вчинили злочини в інтернеті

У Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 13 осіб, які скоїли злочини в інтернеті. Серед них 9 неповнолітніх.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ATN News .

В інтерв'ю телеканалу заступник голови Адміністрації президента Білорусі Ольга Чуприс повідомила, що Лукашенко напередодні Дня народної єдності підписав указ про помилування 13 осіб.

Вона не уточнила кого саме помилували, додавши, що це люди, які вчинили злочини в інтернеті і розкаялися. При цьому 9 з 13 - неповнолітні.

Білоруське видання "Наша Ніва" відзначає, що Лукашенко списки на помилування передав підприємець і політик Юрій Воскресенський.

При цьому, за словами Чупріс, в списку не зазначені критерії, за якими ці люди повинні були бути помилувані, деякі з них ще не засуджені. Вона уточнила, що ті, хто не написав клопотання, які не були помилувані.