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Лукашенко померещились украинские ракеты: "три дня назад удалось перехватить"

Фото: лидер белорусского режима Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Белорусские военные якобы три дня назад перехватили украинские ракеты, которые были нацелены на военные объекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА".

Как заявил на торжествах по случаю Дня независимости лидер белорусского режима Александр Лукашенко, его страну якобы продолжают провоцировать.

"Должен вам доложить: три дня назад, может, чуть больше, с территории Украины пытались нанести удар по военным объектам на территории Беларуси. Но, слава богу, противовоздушными комплексами "Панцирь" удалось перехватить все ракеты, которые были пущены Вооруженными силами Украины", - отметил он.

Он также добавил, что ни один белорусский военный не воюет на территории Украины.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что белорусская армия не стремится воевать в Украине.

Однако пригрозил ударами по центрам принятия решений, в том числе в западных столицах.

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