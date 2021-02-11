UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лукашенко: полномочия президента Беларуси тяжелы для одного человека

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что нынешние президентские полномочия слишком тяжелы для одного человека. Поэтому нужно перераспределить полномочия в новой конституции.

Об этом он заявил на Всебелорусском народном собрании, передает reform.by.

Популярные новости
В США заявили об "оперативных действиях" для привлечения России к ответственности 09 февраля 2021
Америка возвращается. Как Байден будет выстраивать отношения с миром и Украиной 09 февраля 2021
Кулеба резко отреагировал на заявление Кремля о "русском мире" в Украине 09 февраля 2021
Кравчук: перемирия на Донбассе больше нет, Россия действует "дерзко и открыто" 09 февраля 2021
У Путина ответили Зеленскому по "Спутнику V": другим больше достанется 09 февраля 2021
Верховный суд отклонил два иска по санкциям против трех телеканалов Козака 10 февраля 2021
Как США будут выстраивать отношения с Украиной при Байдене: формат может смениться 09 февраля 2021
На въездах в Киев развернули 8 теплопунктов, - Кличко 10 февраля 2021
В ЕС назвали два условия предоставления Украине второго транша в 600 млн евро 10 февраля 2021
БТР и самолеты: ВСУ получат военной продукции на свыше 10 млрд гривен 09 февраля 2021

"Такие полномочия, которые есть сегодня у президента, во-первых, очень тяжелы для человека и не факт, что в будущем этот человек придет к власти и выдержит эти полномочия", - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что при нынешней конституции достаточно решения только президента, чтобы в Беларусь были введены иностранные войска.

"Есть жуткая необходимость в силу этого разработать новый проект конституции, внести ее на всенародное обсуждение и принять на референдуме. Мы не можем без референдума изменить те статьи конституции, которые мы хотим изменить", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в начале 2022 года пройдет всенародный референдум в Беларуси, на который вынесут проект новой конституции.

Кроме того, Лукашенко назвал условия ухода из власти - это отсутствие протестов в Беларуси и гарантии безопасности для его сторонников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьКонституция
Читайте также
Лукашенко: от связки Беларуси и РФ зависит, будет ли в регионе война
Лукашенко назвал Беларусь "последней суверенной" страной в Европе
Прогноз погоды