Лукашенко: повноваження президента Білорусі важкі для однієї людини

Президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що нинішні президентські повноваження занадто важкі для однієї людини. Тому треба перерозподілити повноваження в новій конституції.

Про це він заявив на Всебілоруських народних зборах, передає reform.by .

"Такі повноваження, які є сьогодні у президента, по-перше, дуже важкі для людини і не факт, що в майбутньому ця людина прийде до влади і витримає ці повноваження", - зазначив Лукашенко.

Він підкреслив, що за нинішньої конституції достатньо рішення тільки президента, щоб до Білорусі було введено іноземні війська.

"Є моторошна необхідність в силу цього розробити новий проект конституції, внести її на всенародне обговорення і прийняти на референдумі. Ми не можемо без референдуму змінити ті статті конституції, які ми хочемо змінити", - додав Лукашенко.