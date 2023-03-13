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Лукашенко похвалив президента Ірану за обхід санкцій. Той пообіцяв поділитись методами

Фото: лідер Ірану Ібрагім Райсі та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (president gov by)
Автор: Наталія Юрченко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив з візитом до Ірану. У Тегерані він уже провів зустріч з іранським лідером Ібрагімом Райсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белту".

Лукашенко під час зустрічі з президентом Ірану похвалив його за обхід західних санкцій.

"І як ви, попри все, розвиваєте сучасні технології та ядерну енергетику. І, як ми сьогодні визначилися з президентом Ірану, ми можемо бути дуже корисні один одному, якщо по-справжньому об'єднаємо свої зусилля", - сказав білоруський диктатор.

Своєю чергою лідер Ірану пообіцяв Лукашенку, що поділиться незаконними методами, як оминати економічні санкції.

За підсумками зустрічі Лукашенко та іранський президент підписали "дорожню карту співробітництва". Білорусь та Іран домовилися співпрацювати у політичній, економічній, консульській, науково-технічній сферах, а також у сферах освіти, культури, мистецтва, ЗМІ та туризму.

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко прибув до Тегерану з візитом.

Крім того, нещодавно білоруський диктатор їздив до Китаю, щоб посилити співпрацю з Пекіном та Москвою.

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БілорусьІранСанкції проти ІрануОлександр Лукашенко