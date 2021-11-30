Лукашенко про поїздку до Криму: "означатиме визнання російською територією"

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко заявив, що його поїздка до окупованого Криму означатиме визнання півострова "російською територією". Хоча такого питання у нього в розмовах з президентом Росії Володимиром Путіним не стоїть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням його інтерв'ю "РИА Новости" .

"Якщо президент вже туди (в Крим, - ред.) приїхав... з президентом Росії. Слухайте, які ще можуть бути визнання?! Це вже масло масляне, як в Росії кажуть", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що це означатиме "визнання Криму російською територією".

"Хоча ані для мене, ані для Путіна - це не секрет, і більше того, це просто якесь питання, якого не існує. Між мною і Путіним такого питання немає", - підкреслив він.