Лукашенко заявил, что готов признать Крым российским
Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым территорией РФ. По его словам, это произойдет когда "последний российский олигарх" начнет поставлять туда продукцию.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова во время прямой линии.
"Когда Лукашенко Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет", - сказал Лукашенко.
По его словам, чтобы принять такое решение он готов "переступить Будапештскую декларацию".
"Моя подпись там стоит, но я и через это переступлю. Украина, видите, что творит? У меня руки развязаны - и Крым, и все остальное. Они заявили: Лукашенко полетит в Крым через Россию! Так вы закрыли пространство, я через Украину не могу улететь. Безумцы! Еще в чем - то меня упрекают, когда я больше болел за Украину, чем за Беларусь, еще совсем недавно", - добавил Лукашенко.