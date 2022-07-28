Лукашенко поддержкой РФ уничтожил свое место в истории Беларуси, - Подоляк

По его мнению, Лукашенко все сделал для того, чтобы не было белорусской государственности, и его страна вошла в состав России.

"Страна и господин Лукашенко ведут себя примитивно и вызывающе, то есть они обижают логику как таковую. Даже если ты свое воздушное пространство даешь, чтобы бомбить мирные города Украины, нужно держать язык за зубами. Но это не о Лукашенко, он настолько трепливый, что это выглядит мерзко", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что в истории четко будет зафиксировано, кто такой Лукашенко.

"Он уничтожил репутацию своей страны, перспективы своей страны, уничтожил свое место в истории этой страны, как господин (президент России, - ред.) Путин. Это феноменальное достижение двух типов", - добавил Подоляк.