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Лукашенко "петляє". Чи чекає влада відкритої війни Білорусі проти України

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Київ, Вівторок 31 травня 2022 08:40
Лукашенко "петляє". Чи чекає влада відкритої війни Білорусі проти України Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Для відкритого вступу Білорусі у війну проти України поки не спостерігається така ударна кількість військ біля кордонів, яка необхідна для наступу. Однак лідер цієї країни допомагав і все ще продовжує сприяти російській агресії.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови МВС Євгеній Єнін.

"Щодо військового потенціалу Республіки Білорусь, рівня підготовки та мотивації краще ці питання поставити нашим колегам військовим. Тим не менш, на сьогодні ми не можемо говорити про формування ударних угруповань на території Білорусі. Лідер цієї країни вже неодноразово давав знаки, що він "петляє"...ми маємо під боком вірного соратника Путіна, який допомагав і продовжує йому допомагати у спробі захоплення України", - зазначив Єнін.

Він уточнив, із повідомлень того ж таки Генштабу, на кордоні військовослужбовці з Білорусі продовжують виконувати завдання щодо посилення українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях та проводять там навчання.

"Тож посилення охорони кордону - це один із наших пріоритетів. Вже у прикордонних районах Київської, Житомирської та Рівненської областей встановили додаткові обмеження, які діятимуть до закінчення воєнного стану", - підкреслив Єнін.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що з 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, яка межує з Україною, пройдуть "мобілізаційні навчання".

Також ми писали, що Білорусь розгорнула поблизу українського кордону маневрову групу радіоелектронної боротьби.

Додамо, раніше в Офісі президента відреагували на загрозу з боку Білорусі, зазначивши, що вторгнення білоруських військ буде самогубством для режиму Лукашенка.

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