У Лукашенко переложили на Украину ответственность за позицию Беларуси по Крыму

Позиция лидера правящего в Беларуси режима Александра Лукашенко зависит от "действий" Украины. При этом Минск не ставит под сомнение территориальную целостность страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Беларуси в Украине Игоря Сокола.

"Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) признает или не признает, поедет ли он туда (в Крым - ред. ) или нет - зависит только от действий украинских властей", - заявил дипломат в эфире телеканала "Наш".

Сокол добавил, что Беларусь никогда не ставила под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако, добавил посол, Минск исходит из реальной политики.