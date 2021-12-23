ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

У Лукашенко переложили на Украину ответственность за позицию Беларуси по Крыму

Новина українською →
Киев, Четверг 23 декабря 2021 20:41
У Лукашенко переложили на Украину ответственность за позицию Беларуси по Крыму Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Позиция лидера правящего в Беларуси режима Александра Лукашенко зависит от "действий" Украины. При этом Минск не ставит под сомнение территориальную целостность страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Беларуси в Украине Игоря Сокола.

"Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) признает или не признает, поедет ли он туда (в Крым - ред. ) или нет - зависит только от действий украинских властей", - заявил дипломат в эфире телеканала "Наш".

Сокол добавил, что Беларусь никогда не ставила под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако, добавил посол, Минск исходит из реальной политики.

Напомним, в конце ноября Лукашенко заявил, что его поездка в оккупированный Крым будет означать признание полуострова "российской территорией".

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что своими словами о Крыме Лукашенко сжег мосты в отношениях между странами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь Крым Александр Лукашенко
NEWS
Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы
Воинский учет для женщин в Украине. Ответы на главные вопросы
DAILY
Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"