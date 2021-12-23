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У Лукашенка переклали на Україну відповідальність за позицію Білорусі щодо Криму

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Київ, Четвер 23 грудня 2021 20:41
У Лукашенка переклали на Україну відповідальність за позицію Білорусі щодо Криму Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Позиція лідера правлячого в Білорусі режиму Олександра Лукашенка залежить від "дій" України. При цьому Мінськ не ставить під сумнів територіальну цілісність країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола.

"Олександр Григорович (Лукашенко - ред.) визнає або не визнає, чи поїде він туди (в Крим - ред.) чи ні - залежить тільки від дій української влади", - заявив дипломат в ефірі телеканалу "Наш".

Сокіл додав, що Білорусь ніколи не ставила під сумнів територіальну цілісність і суверенітет України. Однак, додав посол, Мінськ виходить з реальної політики.

Нагадаємо, в кінці листопада Лукашенко заявив, що його поїздка в окупований Крим означатиме визнання півострова "російською територією".

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що своїми словами про Крим Лукашенко спалив мости у відносинах між країнами.

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Білорусь Крим Олександр Лукашенко
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