Лукашенко передумал и заявил, что Беларуси не нужно ядерное оружие

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Белта ", об этом Лукашенко заявил в интервью AFP.

"Нам достаточно, что ядерное оружие есть в России. Если надо, Россия по договору будет защищать Беларусь, как свою территорию. У нас такой договор. Поэтому если нужно применить ядерное оружие... Не дай Бог, конечно, чтобы это было. Потому что это конец. Оно будет применено как Францией, так и Россией", - рассказал Лукашенко.

При этом, по его словам, у войск Беларуси есть самолеты, которые могут нести ядерное оружие есть, но их необходимо оборудовать.

"Вот мы и договорились, что мы дооборудуем наши самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие. Но мы это и сами можем сделать. И, как мне военные сказали, это вопрос нескольких месяцев", - добавил Лукашенко.