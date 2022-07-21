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Лукашенко передумав і заявив, що Білорусі не потрібна ядерна зброя

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Мінськ, Четвер 21 липня 2022 22:29
Лукашенко передумав і заявив, що Білорусі не потрібна ядерна зброя Фото: Олександр Лукашенко, лідер білоруського режиму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вважає, що РБ не потребує ядерної зброї.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта", про це Лукашенко заявив в інтерв'ю AFP.

"Нам достатньо, що ядерна зброя є в Росії. Якщо треба, Росія за договором захищатиме Білорусь, як свою територію. У нас такий договір. Тому якщо потрібно застосувати ядерну зброю... Не дай Бог, звичайно, щоб це було. Тому що це кінець. Вона буде застосована як Францією, так і Росією", - розповів Лукашенко.

При цьому, за його словами, у військ Білорусі є літаки, які можуть нести ядерну зброю, але їх необхідно обладнати.

"Ось ми і домовилися, що ми дообладнуємо наші літаки, щоб вони могли нести ядерну зброю. Але ми це і самі можемо зробити. І, як мені військові сказали, це питання кількох місяців", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, у лютому в Білорусі відбувся "референдум", на якому її без'ядерний статус був скасований. Його проведення ініціював Лукашенко.

Також ми писали, що Росія передасть Білорусі ракетні комплекси "Іскандери-М", які здатні нести ядерну зброю. Про це Лукашенко домовився на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Олександр Лукашенко Російська Федерація Білорусь Ядерна зброя
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