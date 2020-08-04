ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Лукашенко о пандемии в Беларуси: мы справились с этой бедой

Минск, Вторник 04 августа 2020 12:24
Лукашенко о пандемии в Беларуси: мы справились с этой бедой
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Эпидемия серьезно проверила на прочность белорусское общество

Мировые игроки якобы используют пандемию как прикрытие для бесцеремонной реализации своих интересов. Пандемия обнажила все системные проблемы.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу, передает издание БелТА.

Вместе с тем, он заявил, что эпидемия серьезно проверила на прочность белорусское общество.

"Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит!", - заявил Лукашенко.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев призвал расследовать действия власти во время пандемии.

До того, как в стране произошла вспышка коронавируса, беларусский президент высказывался против общенационального карантина в стране и называл ношение масок в школах глупостью.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Александр ЛукашенкоКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь