Лукашенко о пандемии в Беларуси: мы справились с этой бедой

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Эпидемия серьезно проверила на прочность белорусское общество

Мировые игроки якобы используют пандемию как прикрытие для бесцеремонной реализации своих интересов. Пандемия обнажила все системные проблемы.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в послании белорусскому народу, передает издание БелТА.

Вместе с тем, он заявил, что эпидемия серьезно проверила на прочность белорусское общество.

"Основной вывод: мы выдержали этот экзамен и справились с этой бедой! Кто не слеп, это видит!", - заявил Лукашенко.

Напомним, кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев призвал расследовать действия власти во время пандемии.

До того, как в стране произошла вспышка коронавируса, беларусский президент высказывался против общенационального карантина в стране и называл ношение масок в школах глупостью.