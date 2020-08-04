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Лукашенко про пандемію в Білорусі: ми впорались з цією бідою

Мінськ, Вівторок 04 серпня 2020 12:24
Лукашенко про пандемію в Білорусі: ми впорались з цією бідою
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Епідемія серйозно перевірила на міцність білоруське суспільство

Світові гравці ніби-то використовують пандемію як прикриття для безцеремонної реалізації своїх інтересів. Пандемія оголила всі системні проблеми.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко в посланні білоруському народу, передає видання БелТА.

Разом з тим, він заявив, що епідемія серйозно перевірила на міцність білоруське суспільство.

"Основний висновок: ми витримали цей іспит і впоралися з цим лихом! Хто не сліпий, це бачить!", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, кандидат у президенти Білорусі Андрій Дмитрієв закликав розслідувати дії влади під час пандемії.

До того, як в країні стався спалах коронавірусу, білоруський президент висловлювався проти загальнонаціонального карантину в країні і називав носіння масок в школах дурістю.

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