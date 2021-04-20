Лукашенко об отношениях с Украиной: мы не будем лоб в лоб сталкиваться

В Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной и по каким-то вопросам не будут сталкиваться лоб в лоб. Тем не менее Минск вынужден реагировать на якобы переходы "красных линий".

Об этом на встрече с украинским нардепом Евгением Шевченко заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА .

"Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что с началом конфликта на Донбассе белорусская сторона приняла 150 000 украинцев.

"Кто-то потом вернулся, многие трудоустроились здесь, и указ я подписал, предоставив равные права приехавшим украинцам в Беларуси. А это, вы знаете, большой социальный пакет. Это бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, трудоустройство на работу", - добавил Лукашенко.