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Лукашенко об отношениях с Украиной: мы не будем лоб в лоб сталкиваться

Новина українською → Минск, Вторник 20 апреля 2021 12:52
Лукашенко об отношениях с Украиной: мы не будем лоб в лоб сталкиваться Фото: белорусский президент Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

В Беларуси не хотят плохих отношений с Украиной и по каким-то вопросам не будут сталкиваться лоб в лоб. Тем не менее Минск вынужден реагировать на якобы переходы "красных линий".

Об этом на встрече с украинским нардепом Евгением Шевченко заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

"Мы не будем лоб в лоб по каким-то вопросам сталкиваться с Украиной и вести себя неприлично. Ну, где-то мы будем вынуждены реагировать, если уж дальше некуда, если уж мы переходим эти запретные, запрещенные красные линии", - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что с началом конфликта на Донбассе белорусская сторона приняла 150 000 украинцев.

"Кто-то потом вернулся, многие трудоустроились здесь, и указ я подписал, предоставив равные права приехавшим украинцам в Беларуси. А это, вы знаете, большой социальный пакет. Это бесплатное образование, бесплатное медицинское обслуживание, трудоустройство на работу", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявлял, что по периметру Беларуси все постсоветские республики развалились.

"Все делается для того, чтобы сломать страну. Украина рухнула… а вот эта Беларусь еще держится", - отметил он.

Он также отмечал, что будет противодействовать внешним силам "с учетом опыта Украины".

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