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Лукашенко про відносини з Україною: ми не будемо лоб в лоб стикатися

Новость на русском → Мінськ, Вівторок 20 квітня 2021 12:52
Лукашенко про відносини з Україною: ми не будемо лоб в лоб стикатися Фото: білоруський президент Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

У Білорусі не хочуть поганих відносин з Україною і з певних питань не будуть стикатися лоб в лоб. Тим не менш Мінськ змушений реагувати на нібито переходи "червоних ліній".

Про це на зустрічі з українським нардепом Євгеном Шевченко заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

"Ми не будемо лоб в лоб з якихось питань стикатися з Україною і вести себе непристойно. Ну, десь ми будемо змушені реагувати, якщо вже далі нікуди, якщо вже ми переходимо ці заборонені червоні лінії", - заявив Лукашенко.

Він підкреслив, що з початком конфлікту на Донбасі білоруська сторона прийняла 150 000 українців.

"Хтось потім повернувся, багато працевлаштувалися тут, і указ я підписав, надавши рівні права українцям в Білорусі. А це, ви знаєте, великий соціальний пакет. Це безкоштовна освіта, безкоштовне медичне обслуговування, працевлаштування на роботу", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що по периметру Білорусі всі пострадянські республіки розвалилися.

"Все робиться для того, щоб зламати країну. Україна впала... а ось ця Білорусь ще тримається", - зазначив він.

Він також зазначав, що буде протидіяти зовнішнім силам "з урахуванням досвіду України".

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