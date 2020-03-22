Лукашенко отказался эвакуировать беларусов, которые выехали после предупреждений

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не будет посылать чартерные рейсы за теми беларусами, которые выехали из страны не смотря на предупреждения, связанные с распространением коронавируса в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта".

Он отметил, что многие белорусы улетели на отдых, зная, что в мире сложная обстановка из-за пандемии и многие страны закрывают свои границы.

"Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, все равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, - никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали", - сказал Лукашенко.

Президент также раскритиковал граждан, которые выехали из страны, пользуясь картой поляка.

"Бродят-ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу - пошел туда и сиди там. Надо по-человечески людей предупредить: никакого выезда за границу. Поехал - будешь там сидеть, пока не закончится эта пандемия", - добавил Лукашенко.

По данным Министерства иностранных дел Беларуси, за последние несколько суток за рубеж выехало около 11 тыс. граждан.

Напомним, первый случай коронавируса в Беларуси выявили в конце февраля. Однако тогда Лукашенко заявил, что Беларусь не намерена закрывать свои границы из-за зафиксированного случая коронавируса.