Лукашенко відмовився евакуювати білорусів, які виїхали після попереджень

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не буде посилати чартерні рейси за тими білорусами, які виїхали з країни не дивлячись на попередження, пов'язані з розповсюдженням коронавіруса у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Він зазначив, що багато білорусів полетіли на відпочинок, знаючи, що в світі складна обстановка через пандемію і багато країн закривають свої кордони.

"Ми вже гвалтом кричимо: не їдьте за кордон, побудьте вдома. Ні, все одно пруть за цей кордон. Тим, хто виїхав після наших попереджень, - ніяких чартерів. Нехай там і сидять, якщо туди виїхали", - сказав Лукашенко.

Президент також розкритикував громадян, які виїхали з країни, користуючись картою поляка.

"Ходять-бродять туди-сюди, а ми їх зустрічаємо і всіх перевіряємо. Треба дати команду прикордонникам: хочеш піти в Польщу - пішов туди і сиди там. Треба по-людськи людей попередити: ніякого виїзду за кордон. Поїхав - будеш там сидіти, поки не закінчиться ця пандемія", - додав Лукашенко.

За даними Міністерства закордонних справ Білорусі, за останні кілька діб за кордон виїхало близько 11 тис. громадян.

Нагадаємо, перший випадок коронавіруса в Білорусі виявили в кінці лютого. Однак тоді Лукашенко заявив, що Білорусь не має наміру закривати свої кордони з-за зафіксованого випадку коронавіруса.