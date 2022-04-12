Лукашенко в очередной раз пожаловался на Путина: на этот раз за воинское звание

Александр Лукашенко в очередной раз обвинил Владимира Путина в невыполнении обещания. В этот раз речь зашла о воинском звании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко в ходе брифинга с Путиным.

Лукашенко заявил, что тоже хочет быть как Путин и иметь воинское звание полковник. "Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не присвоил", - добавил он.

В ответ на это заявление Путин сказал, что раз обещал присвоить Лукашенко полковника, то сделает это. Однако когда именно, глава Кремля не уточнил.