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Лукашенко в очередной раз пожаловался на Путина: на этот раз за воинское звание

Фото: Владимир Путин и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Александр Лукашенко в очередной раз обвинил Владимира Путина в невыполнении обещания. В этот раз речь зашла о воинском звании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лукашенко в ходе брифинга с Путиным.

Лукашенко заявил, что тоже хочет быть как Путин и иметь воинское звание полковник. "Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не присвоил", - добавил он.

В ответ на это заявление Путин сказал, что раз обещал присвоить Лукашенко полковника, то сделает это. Однако когда именно, глава Кремля не уточнил.

Напомним, в ноябре прошлого года Лукашенко пожаловался, что Путин его обманул - пригласил вместе посетить оккупированный Россией Крым, но свое обещание не сдержал.

Отметим, сегодня Путин и Лукашенко назвали убийства украинцев в киевской Буче "фейком" и якобы британской "спецоперацией".

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Александр ЛукашенкоВладимир ПутинВойна России против Украины