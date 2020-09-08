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Лукашенко объяснил свое появление с автоматом

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил свое появление с автоматом на одном из видео демонстрацией того, что он не собирается бежать от протестующих. Речь идет об инциденте, когда демонстранты вплотную подошли к его резиденции

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Об этом он заявил в интервью российским СМИ, передает в Telegram главный редактор радио "Говорит Москва" Роман Бабаян.

"Мое появление с автоматом означало только одно - я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца", - цитирует Бабаян слова Лукашенко.

Он также рассказал, что ему "по-человечески очень обидно" из-за протестов в Беларуси. По его мнению, это происходит из-за того, что участники протестов не знают или не помнят, какой страна была 20 лет назад.

Напомним, 23 августа участники протестов в Минске вплотную подошли к резиденции президента Белоруссии на проспекте Победителей. Над ними пролетел вертолет и сел на территории резиденции, из него с автоматом и в бронежилете вышел Лукашенко.

Кроме того, на видео был и его 15-летний сын Николай с автоматом и в военной экипировке.

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