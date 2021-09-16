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Лукашенко обвинил Запад в "двойных стандартах" из-за построения заборов на границах

Автор: Мария Кучерявец

Александр Лукашенко обвинил Запад в "двойных стандартах" по поводу построения на границе с Беларусью заборов от мигрантов. По его мнению, таким образом страны якобы используют подходы времен "холодной войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Двойные стандарты Запада проявляются и в активных попытках отгородиться от миграционной проблемы забором на западной границе ОДКБ. Уже речь идет о выделении на эти цели сотен миллионов долларов", - сказал Лукашенко.

По его словам, в последние недели на границе с Польшей, Литвой и Латвией происходят инциденты, в ходе которых переселенцев из Афганистана и других стран, "с применением оружия, выталкивают на белорусскую территорию".

"Пустая, никому не нужная затея. Но если смотреть глубже на эту ситуацию, можно говорить о создании новых разделительных линий в Европе с использованием в полном смысле слова колючей проволоки. Фактически, вместо диалога по решению международных проблем, возвращаются примитивные подходы времен "холодной войны", - добавил Лукашенко.

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