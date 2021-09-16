Лукашенко звинуватив Захід у "подвійних стандартах" через побудову парканів на кордонах

"Подвійні стандарти Заходу проявляються і в активних спробах відгородитися від міграційної проблеми парканом на західному кордоні ОДКБ. Вже йдеться про виділення на ці цілі сотень мільйонів доларів", - сказав Лукашенко.

За його словами, останні тижні на кордоні з Польщею, Литвою та Латвією відбуваються інциденти, в ході яких переселенців з Афганістану та інших країн, "із застосуванням зброї, виштовхують на білоруську територію".

"Порожня, нікому не потрібна витівка. Але якщо дивитися глибше на цю ситуацію, можна говорити про створення нових розділових ліній в Європі з використанням в повному розумінні слова колючого дроту. Фактично, замість діалогу щодо розв'язання міжнародних проблем, повертаються примітивні підходи часів "холодної війни", - додав Лукашенко.