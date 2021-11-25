UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Лукашенко обвинил США в желании развязать войну в Европе

Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко обвинил США в желании развязать войну в Европе. При этом он заявил, что американцы хотят воевать "чужими руками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Они (США - ред.)пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну", - цитирует издание заявление Лукашенко на заседании комиссии по доработке проекта Конституции Беларуси.

По его словам, США стремятся приблизиться к Москве и для этого им нужно "срезать балкон", в качестве которого он имел в виду Беларусь. Лукашенко добавил, что для развязывания войны в Европе американцы якобы используют Польшу, страны Балтии, Украину и миграционный кризис на границе ЕС.

"Кому эта война нужна? Американцам", - сказал Лукашенко.

При это он заявил, США "любят чужими руками воевать" и будут со стороны наблюдать и оружие поставлять воюющим сторонам.

Напомним, ранее Лукашенко предложил ЕС оплатить возвращение мигрантов в Ирак.

Отметим, Лукашенко не первый раз обвиняет западные страны в попытке разжечь войну. В июле он заявил, что Европа якобы стремится развязать третью мировую войну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоСоединенные Штаты АмерикиЕвропа