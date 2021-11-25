Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко обвинил США в желании развязать войну в Европе. При этом он заявил, что американцы хотят воевать "чужими руками".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.
"Они (США - ред.)пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну", - цитирует издание заявление Лукашенко на заседании комиссии по доработке проекта Конституции Беларуси.
По его словам, США стремятся приблизиться к Москве и для этого им нужно "срезать балкон", в качестве которого он имел в виду Беларусь. Лукашенко добавил, что для развязывания войны в Европе американцы якобы используют Польшу, страны Балтии, Украину и миграционный кризис на границе ЕС.
"Кому эта война нужна? Американцам", - сказал Лукашенко.
При это он заявил, США "любят чужими руками воевать" и будут со стороны наблюдать и оружие поставлять воюющим сторонам.
Напомним, ранее Лукашенко предложил ЕС оплатить возвращение мигрантов в Ирак.
Отметим, Лукашенко не первый раз обвиняет западные страны в попытке разжечь войну. В июле он заявил, что Европа якобы стремится развязать третью мировую войну.