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Лукашенко обвинил США в желании развязать войну в Европе

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Минск, Четверг 25 ноября 2021 20:13
Лукашенко обвинил США в желании развязать войну в Европе Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко обвинил США в желании развязать войну в Европе. При этом он заявил, что американцы хотят воевать "чужими руками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Они (США - ред.)пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну", - цитирует издание заявление Лукашенко на заседании комиссии по доработке проекта Конституции Беларуси.

По его словам, США стремятся приблизиться к Москве и для этого им нужно "срезать балкон", в качестве которого он имел в виду Беларусь. Лукашенко добавил, что для развязывания войны в Европе американцы якобы используют Польшу, страны Балтии, Украину и миграционный кризис на границе ЕС.

"Кому эта война нужна? Американцам", - сказал Лукашенко.

При это он заявил, США "любят чужими руками воевать" и будут со стороны наблюдать и оружие поставлять воюющим сторонам.

Напомним, ранее Лукашенко предложил ЕС оплатить возвращение мигрантов в Ирак.

Отметим, Лукашенко не первый раз обвиняет западные страны в попытке разжечь войну. В июле он заявил, что Европа якобы стремится развязать третью мировую войну.

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