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Лукашенко звинуватив США в бажанні розв'язати війну в Європі

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Мінськ, Четвер 25 листопада 2021 20:13
Лукашенко звинуватив США в бажанні розв'язати війну в Європі Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко звинуватив США в бажанні розв'язати війну в Європі. При цьому він заявив, що американці хочуть воювати "чужими руками".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

"Вони (США - ред.) намагаються скористатися цими бідними біженцями, цим процесом. Вони вже у відкриту кажуть: під'єднати НАТО. А що значить НАТО? Розв'язати війну", - цитує видання заяву Лукашенка на засіданні комісії з доопрацювання проєкту Конституції Білорусі.

За його словами, США прагнуть наблизитися до Москви і для цього їм потрібно "зрізати балкон", в якості якого він мав на увазі Білорусь. Лукашенко додав, що для розв'язання війни в Європі американці нібито використовують Польщу, країни Балтії, Україну і міграційну кризу на кордоні ЄС.

"Кому ця війна потрібна? Американцям", - сказав Лукашенко.

При цьому він заявив, США "люблять чужими руками воювати" і будуть з боку спостерігати і зброю поставляти воюючим сторонам.

Нагадаємо, раніше Лукашенко запропонував ЄС оплатити повернення мігрантів до Іраку.

Зазначимо, Лукашенко не вперше звинувачує західні країни в спробі розпалити війну. У липні він заявив, що Європа нібито прагне розв'язати Третю світову війну.

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