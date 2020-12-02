ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении"

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвиняет Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении" в отношении Минска. В частности, они якобы вмешиваются во внутренние дела Беларуси.

Самые читаемые новости

Об этом он заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает "БЕЛТА".

Лукашенко пожаловался, что Беларуси прямо предлагают сменить "власть, законы и социальные ориентиры", а также угрожают санкциями.

"Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран", - заявил он.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ЕС может расширить санкции против режима Лукашенко. От него требуют пойти на уступки и прекратить насилие против белорусов.

До этого Лукашенко обвинил Украину в планах "душить" Беларусь.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьПольшаБалтия