Лукашенко обвинил Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении"

Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвиняет Польшу и страны Балтии в "оголтелом поведении" в отношении Минска. В частности, они якобы вмешиваются во внутренние дела Беларуси.

Об этом он заявил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает "БЕЛТА".

Лукашенко пожаловался, что Беларуси прямо предлагают сменить "власть, законы и социальные ориентиры", а также угрожают санкциями.

"Особенно обращает на себя внимание буквально оголтелое поведение Польши и стран Балтии против Беларуси. Причем мы отчетливо видим, что их действия обеспечивают реализацию собственных интересов и направлены на повышение своей значимости в Евросоюзе. И я хочу, чтобы о недостойном и бессовестном поведении политиков услышали простые люди этих соседних с нами стран", - заявил он.

Напомним, сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что ЕС может расширить санкции против режима Лукашенко. От него требуют пойти на уступки и прекратить насилие против белорусов.

До этого Лукашенко обвинил Украину в планах "душить" Беларусь.