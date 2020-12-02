Лукашенко звинуватив Польщу та країни Балтії в "оскаженілій поведінці"

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко звинувачує Польщу і країни Балтії в "оскаженілій поведінці" щодо Мінська. Зокрема, вони нібито втручаються у внутрішні справи Білорусі.

Про це він заявив на сесії Ради колективної безпеки ОДКБ, передає "БЕЛТА".

Лукашенко поскаржився, що Білорусі прямо пропонують змінити "владу, закони і соціальні орієнтири", а також погрожують санкціями.

"Особливо звертає на себе увагу буквально оскаженіла поведінка Польщі та країн Балтії проти Білорусі. Причому ми чітко бачимо, що їх дії забезпечують реалізацію власних інтересів і спрямовані на підвищення своєї значущості в Євросоюзі. І я хочу, щоб про негідну і безсовісну поведінку політиків почули прості люди цих сусідніх з нами країн", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що ЄС може розширити санкції проти режиму Лукашенка. Від нього вимагають піти на поступки і припинити насильство проти білорусів.

До цього Лукашенко звинуватив Україну у планах "душити" Білорусь.