У Лукашенко обсуждают возможность побега в Россию, - Bloomberg

Высокопоставленные белорусские чиновники из окружения президента Александра Лукашенко допускают бегство в Россию в случае свержения его режима. Мнения о перспективах Лукашенко среди представителей российских властей разделились.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Bloomberg также пишет, что Лукашенко пошел на уступку Москве, выдав России задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнера".

"По словам двух людей в Москве, знакомых с этими разговорами, некоторые люди из его (Лукашенко, - ред.) окружения говорили с контактами в Кремле о возможности бегства в Россию в случае их свержения", - пишет издание.

Мнения о перспективах Лукашенко разделились: одни считают, что он может быть отстранен от власти, другие предполагают, что Лукашенко жестко подавит протесты и удержится еще на какое-то время.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на выдачу России боевиков частной военной компании "Вагнера".