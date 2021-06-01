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Лукашенко обсудил с Путиным задержание Протасевича и Сапеги. Следствие будут вести в Беларуси

Автор: РБК-Украина

Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая. По его словам, следствие в отношении Романа Протасевича, а также россиянки Софии Сапеги будут вести в Беларуси.

Об этом сообщает Белта.

Лукашенко отметил, что решение "непреклонно".

"Следствие по обеим персонам будет проходить в Беларуси. Это непреклонно. Об этом я сказал Президенту России. Я заверил, что никаких не будет вопросов с доступом консулов. По-моему, они не обижаются, мы не только предоставляем информацию, хотите встречаться - встречайтесь. Это международная практика", - сказал Лукашенко.

Напомним, 23 мая в Беларуси принудительно посадил рейс Ryanair из Греции в Литву, которым летели Протасевич и София Сапега. После посадки самолета белорусские силовики их задержали.

25 мая девушка белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича, россиянка София Сапега, была арестована на два месяца судом в Беларуси. Следствие в отношении нее ведет Следственный комитет Беларуси. Ее подозревают в совершении "уголовно-наказуемого деяния".

РБК-Украина писало, что Протасевича перевели в СИЗО КГБ в Минске.

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Новости Украины Александр ЛукашенкоБеларусьРоман Протасевич