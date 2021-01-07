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Лукашенко обратился к белорусам: надо взять голову в руки

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает граждан страны "взять голову в руки". Он считает, что белорусам следует задуматься о будущем.

Об этом он заявил на Рождество в минском храме Воздвижения Креста Господня, передает БЕЛТА.

"Нам надо взять в руки голову и задуматься о нашем будущем. Именно в этот святой день он (Господь, - ред.) оттуда предупреждает нас. Он нас предупреждает, чтобы мы думали о будущем, думали о будущем наших детей. Это очень актуально и очень важно", - заявил Лукашенко.

По его словам, белорусы только вместе могут спасти свою страну, а в противном случае дети будут "ходить в лаптях и опять под плеткой".

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Напомним, ранее Лукашенко заявил, что он покинет пост только по результатам выборов.

"Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Я это говорю, как бы кому-то не нравилось", - сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что не испытывает дружеских чувств к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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