ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лукашенко звернувся до білорусів: треба взяти голову в руки

Автор: РБК-Україна

Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликає громадян країни "взяти голову в руки". Він вважає, що білорусам слід замислитися про майбутнє.

Про це він заявив на Різдво в мінському храмі Воздвиження Хреста Господнього, передає БЕЛТА.

"Нам треба взяти в руки голову і задуматися про наше майбутнє. Саме в цей святий день він (Господь, - ред.) звідти попереджає нас. Він нас попереджає, щоб ми думали про майбутнє, думали про майбутнє наших дітей. Це дуже актуально і дуже важливо", - заявив Лукашенко.

За його словами, білоруси тільки разом можуть врятувати свою країну, а в іншому разі "діти будуть ходити в постолах і знову під батогом".

Популярні новини

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що він покине пост тільки за результатами виборів.

"Якщо вам не подобається нинішній президент, то лише вибори можуть вирішити це питання. Тільки вибори. Я це кажу, як би це комусь не подобалося", - сказав Лукашенко.

Він також підкреслив, що не відчуває дружніх почуттів до президента України Володимира Зеленського.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь