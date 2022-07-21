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Лукашенко назвал условие для признания "ЛДНР"

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Беларусь может официально признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики", если в этом "будет смысл".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА", которая публикует выдержки из интервью Александра Лукашенко для AFP.

В частности, по его словам, в официальном признании "ЛДНР" не было необходимости.

"Это бы ничего не добавило ни Луганску, ни Донецку, ни Крыму. Но если Крыму, Луганску, Донецку надо будет продовольствие, кирпич, цемент, восстанавливать и прочее, мы будем им помогать. Надо будет - признаем. Если в этом будет смысл какой-то. Но какой смысл сегодня, признаю я публично или не признаю? Мы фактически с ними сотрудничаем", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что де-факто Беларусь признала, что "есть Крым, Луганск и Донецк".

Напомним, на сегодня так называемые "ЛДНР" признали Российская Федерация, Северная Корея и Сирия, со всеми этими странами Украина разорвала дипломатические отношения.

Ранее Лукашенко рассказал, почему Россия напала на Украину в том числе из Беларуси.

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