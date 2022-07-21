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Лукашенко назвав умову для визнання "ЛДНР"

Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Артем Горовенко

Білорусь може офіційно визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки", якщо в цьому "буде сенс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БЕЛТА", яка публікує витяги з інтерв'ю Олександра Лукашенка для AFP.

Зокрема, за його словами, в офіційному визнанні "ЛДНР" не було необхідності.

"Це б нічого не додало ані Луганську, ані Донецьку, ані Криму. Але якщо Криму, Луганську, Донецьку треба буде продовольство, цегла, цемент, відновлювати та інше, ми будемо їм допомагати. Треба буде - визнаємо. Якщо в цьому буде сенс якийсь. Але який сенс сьогодні, чи визнаю я публічно або не визнаю? Ми фактично з ними співпрацюємо", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що де-факто Білорусь визнала, що "є Крим, Луганськ і Донецьк".

Нагадаємо, на сьогодні так звані "ЛДНР" визнали Російська Федерація, Північна Корея та Сирія, з усіма цими країнами Україна розірвала дипломатичні відносини.

Раніше Лукашенко розповів, чому Росія напала на Україну у тому числі з Білорусі.

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