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Лукашенко назвал мифом нелегитимные выборы в Беларуси

Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация в стране не является чем-то неожиданным или новым для власти. По его словам, люди помнят "и не такое в Беларуси, когда тысячи и тысячи людей выходили в 90-х на улицы".

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Об этом сообщает Onliner.

"Якобы спонтанная самоорганизация общества, вызревание так называемой революционной ситуации, нелегитимность выборов и тому подобное - все это мифы. Их напрочь разбивает глубинный анализ событий, произошедших задолго до электоральной кампании текущего года, - заявил он.

Напомним, Европейский Союз заявил, что не признает легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко.

Отметим, Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности", если он уйдет из власти мирно.

Ранее сообщалось, что Сейм Литвы в своей резолюции назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси.

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