Лукашенко назвал два случая, в которых может начаться война

"Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, встанут на защиту нашей земли и нашего отечества. И второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать: если на нашего союзника - Россию - осуществят непосредственное нападение. Основа тому - наши союзные договоренности", - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что не хочет войны. Однако также и процитировал пословицу: "Хочешь мира - готовься к войне".