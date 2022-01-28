Лукашенко назвав два випадки, в яких може початися війна

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко назвав два варіанти початку війни. Він заявив, що Білорусь воюватиме, якщо хтось нападе на неї або на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на БЕЛТА.
"Так буде війна чи ні? Так, вона буде, але тільки у двох випадках: якщо проти Білорусі буде скоєна пряма агресія, якщо проти нашої Білорусі буде розв'язана гаряча війна. Ми всі як один і навіть ті, хто не хоче, стануть на захист нашої землі та нашої вітчизни. І другий момент, коли бути війні і Білорусь у ній братиме участь: якщо на нашого союзника - Росію - здійснять безпосередній напад. Основа тому - наші союзні домовленості", - сказав Лукашенко.
При цьому він наголосив, що не хоче війни. Проте також і процитував прислів'я: "Хочеш миру - готуйся до війни".
Нагадаємо, Лукашенко відповів на питання щодо ймовірності участі білоруської армії у військових діях проти України. З його слів, такого ніколи не буде.