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Лукашенко назвал два случая, в которых может начаться война

Новина українською →
Беларусь, Пятница 28 января 2022 16:15
Лукашенко назвал два случая, в которых может начаться война Фото: самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Иванна Шовкун

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко назвал два варианта начала войны. Он заявил, что Беларусь будет воевать, если кто-то нападет на нее или на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

"Так будет война или нет? Да, она будет, но только в двух случаях: если против Беларуси будет совершена прямая агрессия, если против нашей Беларуси будет развязана горячая война. Мы все как один и даже те, кто не хочет, встанут на защиту нашей земли и нашего отечества. И второй момент, когда быть войне и Беларусь будет в ней участвовать: если на нашего союзника - Россию - осуществят непосредственное нападение. Основа тому - наши союзные договоренности", - сказал Лукашенко.

При этом он отметил, что не хочет войны. Однако также и процитировал пословицу: "Хочешь мира - готовься к войне".

Напомним, Лукашенко ответил на вопрос о вероятности участия белорусской армии в военных действиях против Украины. По его словам, такого никогда не будет.

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